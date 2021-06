Olanda, De Vrij: «Rigori sbagliati per colpa dei tifosi? Chiedi a me...»

Stefan De Vrij parla della presenza del pubblico a Euro 2020: ecco le dichiarazioni del difensore olandese sui rigori sbagliati

Stefan De Vrij, in conferenza stampa, parla della presenza del pubblico a Euro 2020.

«Rigori sbagliati per la presenza dei tifosi? Lo chiedi a uno che ha preso pochissimi rigori in carriera… Non saprei dirlo. Potrebbe essere, ma personalmente non si nota molta differenza. Certo, si sentono i tifosi, ma personalmente quando l’arbitro fischia l’inizio del match non riesco più a vederli né a sentirli, sono puramente concentrato sulla partita. Forse te ne accorgi prima e dopo una partita, oppure proprio mentre tiri un rigore. Non oso dirlo».