Spagna, Diego Llorente: «Ero frustrato ma poi è arrivata la bella notizia»

Diego Llorente è tornato nel ritiro della Spagna: ecco le parole del difensore dopo i quattro tamponi negativi al Covid

«I primi due giorni ho avuto molta frustrazione. Non avevo sintomi e in quel senso sono stato fortunato ma pensare di saltare questo appuntamento è stato molto difficile. Ma quando è stato confermato che si trattava di un falso positivo, sono stato molto contento. L’accoglienza dei miei compagni sono cose che non si dimenticano. È un sintomo dell’unione di questo gruppo. Tutta la squadra è stata molto unita e nella città dello sport siamo consapevoli di quell’unità».