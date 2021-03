Conferenza stampa Fonseca: «Due assenze contro il Napoli, zero alibi»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla alla vigilia della gara contro il Napoli: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

NAPOLI – «Noi siamo pronti per la partita, abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata e lo è. Mi aspetto una buona prestazione».

ORGOGLIO PER ESSERE UNICA ITALIANA IN EUROPA – «Sì, ora però dobbiamo pensare solo al Napoli e alla partita di domani che è molto importante per noi. Siamo orgogliosi del percorso in Europa League».

ASSENZE – «Smalling non dovrà operarsi, entrambi non ci saranno. Stanno recuperando bene, a breve li riavremo. Li stiamo gestendo giorno dopo giorno, ma stanno bene».