Germania, Ginter snobba Ronaldo: «Il Portogallo non è solo lui»

Matthias Ginter, difensore della Germania, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Portogallo.

«Il Portogallo non è solo Cristiano Ronaldo, anche se è uno dei migliori giocatori al mondo. Sarebbe un errore pensarlo. Il Portogallo ha altri giocatori pericolosi in attacco e anche altri che possono far male partendo da dietro come Guerreiro a esempio. Sabato ci attenderà una sfida importante, da affrontare con equilibrio sapendo che le statistiche parlano a nostro favore e dobbiamo confermarle sul campo».