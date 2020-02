Conferenza stampa Juric: «L’Udinese come il Real Madrid»

Conferenza stampa Juric: il tecnico dell’Hellas Verona analizza la sfida di domenica contro l’Udinese di Gotti

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida della Dacia Arena contro l’Udinese: «Sono contento di come stiamo andando, i ragazzi sono soddisfatti. L’Udinese è come il Real Madrid, ha una rosa con giocatori forti fisicamente e di velocità come Lasagna e De Paul. Tutte le partite per noi sono uguali, dipende da noi e dall’avversario».

«Purtroppo Pazzini si è fatto male, starà fuori per un po’. Anche Di Carmine non è al massimo. Badu deve ritrovare il ritmo. Salcedo sta crescendo, non è al massimo ma comincio a vederlo come prima. Lo porto a Udine, anche se non è ancora nei miei pensieri», ha concluso il tecnico dell’Hellas Verona.