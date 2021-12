Conferenza stampa Klopp: «Farò turnover domani. Salah? Vedremo...»

La conferenza stampa di Klopp del Liverpool in vista della sfida di domani sera contro il Milan in Champions League

Jurgen Klopp in conferenza stampa parla della vigilia della sfida contro il Milan di domani sera in Champions League. Le parole del tecnico del Liverpool:

TURNOVER – «Sì, faremo dei cambiamenti perché bisogna mettere delle energie fresche in campo per fare una bella partita.»

SALAH – «Non posso cambiarli tutti. In undici ci dobbiamo giocare. Vedremo, dobbiamo mettere in campo la squadra migliore.»

RINNOVO SALAH – «Le sue parole sono state interpretate male, ma stiamo lavorando al suo rinnovo. Lui sta bene qui e io sono contento. Ha mostrato delle cose fantastiche in questi anni.»

INFORTUNI – «Non posso anticipare nulla ma sono nelle mani dei dottori. Diversi raazzi sono fuori da un po’ di tempo e dobbiamo capire anche come gestirli. I cambi possono essere utili per far ruotare i calciatori.»

ORIGI – «Non è la prima volta che lui ci toglie le castagne dal fuoco, siamo contenti della squadra e uomini che abbiamo. Stiamo bene insieme e ognuno rispetta il suo ruolo e penso che siamo maturati. Riesce a fare la differenza anche entrando dalla panchina. Ha le qualità per far parte di questo gruppo.»

COPPA D’AFRICA PER MANE E SALAH – «Vediamo che succederà a gennaio.»

MILAN – «Ibrahimovic è un gran giocatore. Ibra, Salah, San Siro? Non vedo l’ora di giocare a San Siro, è la prima volta per me. Non è la prima che giochiamo contro Ibra, sarà una partita per grandissimi giocatori”.