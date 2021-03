Conferenza stampa Koeman: «Non so se Messi resterà al Barcellona»

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, parla alla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain: le sue dichiarazioni anche su Messi

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Paris Saint Germain.

QUALIFICAZIONE – «Penso che nulla sia impossibile. Dobbiamo essere efficaci nel gioco per avere opzioni. Sarà molto difficile. Giochiamo contro una squadra come il PSG che non ci permette di giocare molto. Si parla di sconfitte dell’avversario ma dobbiamo conoscere le nostre, che sono molte di più».

LAPORTA E MESSI – «Non so se ci sono più possibilità per Messi di continuare. È vero che Laporta ha un passato con Leo e altri giocatori. Questo è sicuramente positivi. Speriamo che continui con noi. Laporta ha vinto le elezioni con una bella differenza. Hanno votato i membri ed è bello avere un presidente come lui per risolvere le cose per il futuro di questo club».

ASSENZE NEYMAR E KEAN – «Non sono soddisfatto di nulla. Dobbiamo iniziare forte, fare il nostro gioco, creare occasioni per segnare e se giochiamo la partita e poi abbiamo la sensazione di aver dato il massimo, vedremo il risultato più tardi. La cosa più importante è dare il massimo e provare. Se non lo facciamo, è la cosa peggiore che ci possa capitare».