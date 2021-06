Dejan Kulusevski parla dal ritiro della nazionale svedese in merito alla sua positività: ecco le dichiarazioni del calciatore della Juve

Dejan Kulusevski ha parlato in conferenza stampa.

COVID – «È chiaro che è stato un po’ difficile stare seduti a casa. Hai più voglia quando vedi giocare la Svezia. Ma non ero triste, il mio obiettivo era guarire abbastanza velocemente. Non conosco nessuno che si sia ripreso dal Covid dopo una settimana. Ero triste per il timore di aver contagiato qualcuno ma non potevo saperlo, non ho avuto sintomi».

FESTA – «Se avrei potuto stare più attento? Assolutamente. Ma non è che vado a casa e mi chiudo in un garage».

HATER – «Le parole di odio sui social? Ci sono abituato. Non posso controllare ciò che pensano gli altri, se si sentono bene a dirlo, lo facciano. Io stavo cercando di guarire. Ma molti mi hanno contattato, ho sentito molto affetto da parte di molte persone che volevano sapere come stavo».

