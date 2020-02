Il tecnico del Lecce Liverani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita contro la Spal

Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa della prossima partita contro la Spal: «Questa è la prima occasione per allontanare ulteriormente una diretta concorrente per la salvezza. Servirà una partita di grande attenzione, in cui dovremo concedere il minimo e indispensabile. Il loro cambio di allenatore ovviamente può portare delle insidie maggiori”.

«Non firmerei per il pareggio. Io me la gioco alla pari contro una squadra che ha le nostre stesse ambizioni. Classifica? Se chi sta in basso inizia ad accelerare, anche chi sta qualche posizione più in alto di noi deve guardarsi attorno. Non è una lotta a quattro, non lo è più. Adesso ci sono cinque o sei squadre», ha concluso il tecnico del Lecce.