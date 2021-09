Conferenza stampa Mourinho: «Possiamo fare ancora meglio, nel gioco e in difesa»

L’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato alla vigilia della partita contro il Verona

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Verona.

MIGLIORARE – «Possiamo fare ancora meglio, non dico a livello di risultati perché non me li aspettavo così, ma nella qualità del gioco e nella prestazione difensiva».

QUESTIONE STADIO – «Io sono allenatore nel corpo e nell’anima e non voglio essere niente di più. Ho un legame importante col club, i tifosi e la città senza dubbio ma sono sempre l’allenatore. Nell’avere lo stadio di proprietà ci sono tante cose positive per la società. Ho letto con grande soddisfazione quello che la signora Raggi dice della Roma e dei proprietari, c’è un rispetto molto grande. Io sono l’allenatore e non voglio dire altro».

VINA E MKHITARYAN – «Su Vina e Mkhitaryan è facile rispondere: hanno dei problemi ma piccoli. Il nostro staff medico ha una qualità tremenda e da loro mi aspetto sempre cose positive e per questo sono ancora in dubbio nell’avere giocatori disponibili».

VILLAR – «Non capisco i motivi della domanda. Perché lo scorso anno era titolare e quest’anno no? Che posso rispondere, Paulo aveva o ha una visione di calcio diversa dalla mia e delle opzioni diverse. Il prossimo allenatore avrà opzioni ancora diverse e magari giocatori titolari con me con il prossimo tecnico non lo saranno. Non c’è nessun problema con Villar, il suo problema è che Cristante e Veretout stanno facendo molto bene e questa è una cosa buona per la squadra».