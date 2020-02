Conferenza stampa Pioli: «Torino difficile da superare. Ibrahimovic sta bene, mi fido di lui»

L’intervento in conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan Torino: ecco le parole dell’allenatore dei rossoneri

Stefano Pioli ha presentato la sfida fra Milan e Torino che andrà in scena a San Siro nel posticipo di domani sera, nel corso della conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico.

«Il Torino è un avversario difficile da superare per i valori della squadra. Ha valori tecnici e fisici importanti, avranno grande determinazione di ribaltare la loro posizione, sarà una gara difficile e combattuta come quella di Coppa Italia dove abbiamo vinto soffrendo. L’importante è sapere come approcciare la gara e come avere posizioni in campo. Condizioni di Ibrahimovic? Ibra non parla mai a caso, ha detto di fidarmi quando è arrivato, mi ha detto che sta bene».