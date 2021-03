Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve

PARTITA – «È una gara particolare e importante, prima della sosta. Può darsi che i ragazzi abbiano la testa alle nazionali o ai giorni liberi. Ma ci siamo detti che è una partita fondamentale. Loro sono una buona squadra, che sa stare bene in campo e difendersi bene. Conosco il loro allenatore, dovremo stare attenti».

RECUPERI DOPO LA SOSTA – «Speriamo di recuperare Dybala, avrà una settimana o due per provare a rimettersi con la squadra. Ma aspettiamo. Buffon sta meglio e si è allenato, vediamo se partirà dall’inizio. Fuori ci sono Demiral, Ramsey e Alex Sandro che non è riuscito a recuperare».

CRISTIANO RONALDO – «Non ci abbiamo ancora pensato, ha ancora un anno di contratto. Siamo felici che giochi con noi. Dal punto di vista tecnico-tattico non ci abbiamo pensato perché vogliamo finire al meglio la stagione. Lui è indiscutibile, ha fatto un sacco di gol quest’anno. Vogliamo chiudere bene questo campionato».

ATTACCANTI TUTTI INSIEME – «Mi ha convinto, ma non avevo dubbi. L’avevamo provato in altre situazioni, non è una sorpresa. Quando tutti si sacrificano è più facile, ho due giocatori sugli esterni che ganno entrambe le fasi e tutta la squadra ne trae giovamento».

RINVIO INTER SASSUOLO – «L’abbiamo accettata come tutte le decisioni. Come noi siamo andati a giocare con dei malati, sono state fatte cose diverse perché p intervenuta l’ASL. Sarà una cosa positiva per l’Inter che recupererà i malati e non manderà giocatori via durante la sosta. Sono stati fortunati».

