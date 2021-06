Germania, Rudiger lancia la sfida: «Francia più forte solo sulla carta»

Antonio Rudiger lancia la sfida alla Francia: ecco le dichiarazioni del difensore della Germania verso la gara di martedì ad Euro2020

Antonio Rudiger, in conferenza stampa, lancia la sfida alla Francia avversaria al debutto ad Euro2020. Le sue parole.

«Per la mia crescita di giocatore è stato importante lasciare la Bundesliga, mi sono messo alla prova in un nuovo campionato. Per diventare di livello mondiale devo ancora lavorare su me stesso. Sulla carta la Francia sembra più forte ma è appunto solo sulla carta».