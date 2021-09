Tiago Pinto: «Rinnovo Pellegrini? Volontà comune. Mourinho il migliore»

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, parla del mercato e della situazione rinnovo di Pellegrini: le sue dichiarazioni

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato in conferenza stampa.

MERCATO ROMA – «A me non piace dire che sono un bravo direttore sportivo, ma abbiamo portato il migliore allenatore del mondo sulla panchina della Roma, abbiamo rinforzato la squadra e piazzato tante uscite. Si parlerà delle cose che non sono riuscite, ma penso che abbiamo fatto bene. Oggi lo chef mi ha fatto i complimenti, ma mi ha chiesto del centrocampista. Questa è la Roma. Comunque non è un problema di budget, abbiamo investito più di quanto programmato, ma il mercato è fatto di momenti e abbiamo potuto fare qualcosa in più. Sapete tutti che eravamo interessati a Xhaka ma non siamo potuti andare avanti, sono successe altre cose e abbiamo virato su altre urgenze. Non voglio trovare giustificazioni, ma non possiamo dimenticare l’eredità raccolta».

RINNOVO PELLEGRINI – «Lorenzo Pellegrini vuole rinnovare e la Roma vuole rinnovare, non ci saranno problemi».

OBIETTIVO – «La mia visione non è lo Scudetto, ma lavorare per avvicinare la Roma al successo. Abbiamo parlato tante volte del tempo, ma il tempo non è una scusa per non vincere, il mio obiettivo è il Sassuolo. Abbiamo fatto tanti cambiamenti nella struttura, che forse non sono stati capiti. Credo che ora siamo più vicini al successo. La Champions è l’obiettivo principale, non posso nascondermi».