Conferenza stampa Zirkzee: «Voglio adattarmi subito. Mi ispiro a Ronaldinho»

Il nuovo acquisto del Parma Joshua Zirkzee si è presentato in conferenza stampa

Joshua Zirzkee, giovane attaccante arrivata al Parma dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto, si è presentato in conferenza stampa.

SERIE A – «La passione del calcio italiano è nota a tutti. La tifoseria è un fattore importante. Le sfide sono diverse, ma ritengo di poter dare il mio contributo e farò del mio meglio per aiutare il Parma. Il passaggio dalla Bundesliga sarà essere difficile ma farò quanto di tutto per adattarmi il prima possibile e per dare il mio meglio».

IDOLO – «A livello generale Ronaldinho è stato un modello ma essendo io olandese campioni come Gullit, Van Baste e Rijkaard posso citarli. Sono tanti i giocatori a cui mi ispiro, sarebbe limitativo citarne solo qualcuno».

CARATTERISTICHE – «Ho una fisicità importante, sono grosso e alto, con forza. Ho buone capacità nel gioco con la palla, posso contribuire con le mie capacità a livello di passaggio e i miei tiri sono un punto di forza».