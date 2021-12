Conferenza Tomori LIVE: le parole del difensore inglese alla vigilia del match di Champions League tra Milan e Liverpool

Fikayo Tomori ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Liverpool. Una serata di Champions importante per i rossoneri. Le sue parole:

SU DOMANI – «Vogliamo vincere, è una gara importante e dobbiamo credere nella qualificazione. La mentalità deve essere quella vincente e scenderemo con questo spirito.»

COME SI BATTE IL LIVERPOOL – «Non sarà facile, è una squadra che gioca con grande intensità. Hanno vinto campionato e Champions. Ma anche noi siamo un buon team, possiamo dargli filo da torcere come fatto all’andata. Non siamo da meno di loro.»

SULLA GUIDA DELLA DIFESA – «Si vede quanto ci manca Simon, con la Salernitana si è visto quanto gli manca il campo. Non penso che sarà una sola persona a gestire un reparto, giochiamo come una squadra. Abbiamo grandi personalità e quando Simon sarà pronto lo accoglieremo in campo.»

