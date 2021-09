Conte Barcellona, dalla Spagna assicurano: «Perfetto per i blaugrana»

Koeman sempre più a rischio sulla panchina del Barcellona: in Spagna rilanciano la candidatura di Antonio Conte

C’è anche Antonio Conte in corsa per la panchina del Barcellona. Dalla Spagna rimbalzano nuove indiscrezioni sul possibile ribaltone in casa blaugrana, con Koeman sempre più a rischio dopo gli ultimi risultati deludenti.

L’ex allenatore di Inter e Juventus sarebbe il profilo perfetto stando a sentire Josep Pedrerol, conduttore del Chiringuito TV: «Koeman non è colpevole di tutto. Ma se dovesse essere esonerato, voglio Conte allenatore del Barça. Sarebbe il profilo giusto in questo momento».