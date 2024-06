Conte Napoli, terminato l’incontro. FUMATA BIANCA in arrivo: le PAROLE di De Laurentiis

Conte diventerà il nuovo allenatore del Napoli: terminato l’incontro con Aurelio De Laurentiis che scherza con i giornalisti

Come riportato da Sportitalia, stasera si è tenuto l’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per limare gli ultimi dettagli sul suo arrivo al Napoli.

All’uscita dell’incontro, è uscito prima Conte che non ha rilasciato dichiarazione poi ADL che ha voluto scherzare con i giornalisti: «E’ fatta? Non rilasciamo dichiarazioni, so che è tosta con voi giornalisti».