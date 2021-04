Conte, post ironico su Instagram e Cattelan commenta: «Come siamo brutti!»

Antonio Conte ha pubblicato un post su Instagram per rispondere agli haters che dipingono l’Inter come una squadra che gioca male a calcio

Nuovo post di Antonio Conte su Instagram. Sia per stimolare il dibattito, ma sia per togliersi qualche sassolino dalle scarpe per le accuse di non praticare un bel calcio. Il tecnico nerazzurro ha mostrato il video dell’azione del primo gol, quello di Lukaku, con tanto di “4-2-4”, un cuoricino e un pallone.

Per il video di Conte, in meno di un’ora oltre 175mila visualizzazioni e migliaia di commenti. Compreso quello del tifoso Vip Alessandro Cattelan: “Madonna come giochiamo male… che brutti“, con gli emoticon del caso. Immediata la risposta sorridente di Conte.