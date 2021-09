Convocati Atalanta per la sfida al Sassuolo: la lista di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Sasssuolo. Assenti Muriel e Hateboer, rientra De Roon. Ecco la lista:

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Gosens, Lovato, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta, Scalvini.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina.

Attaccanti: Ilicic, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Zapata.

📋 Sono 23 i nerazzurri convocati per #AtalantaSassuolo!

💪 Here's our squad list to face @SassuoloUS!

Presented by @Plus500 #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ENX3UZP0YC

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 20, 2021