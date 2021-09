Juve Sampdoria, i convocati di D’Aversa: prima volta per Ihattaren

Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei convocati in vista di Juve-Sampdoria

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati per la partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Prima volta per Ihattaren, in prestito proprio dai bianconeri.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Ihattaren, Quagliarella, Torregrossa.