Convocati Fiorentina, la lista di Italiano per la sfida all’Empoli

Vincenzo Italiano della Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro l’Empoli

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Empoli. Vincenzo Italiano ha chiamato 24 giocatori per il derby toscano. Recuperato Kokorin per la panchina. Ecco la lista completa:

Portieri – Rosati, Cerofolini, Terracciano

Difensori – Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Terzic, Frison, Odriozola, Milenkovic, Venuti

Centrocampisti – Amrabat, Torreira, Duncan, Bonaventura, Maleh, Castrovilli

Attaccanti – Callejon, Nico Gonzalez, Kokorin, Munteanu, Saponara, Sottil, Vlahovic