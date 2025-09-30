Villarreal Juventus: la lista dei convocati di Tudor tra assenze pesanti e un rientro fondamentale

Convocati Juventus per il Villarreal: assenze pesanti in difesa e a centrocampo, ma rientra Conceição. Ecco la lista completa

Le attese della vigilia lasciano spazio alla concretezza: la Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Villarreal con una lista dei convocati che porta con sé sia buone che cattive notizie. L’allenatore Igor Tudor, ex difensore bianconero oggi alla guida della squadra, ha ufficializzato i nomi dei giocatori disponibili per il match di mercoledì 1 ottobre 2025, valido per la seconda giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/2026.

Le assenze che pesano: Bremer e Thuram out

La notizia più negativa riguarda le condizioni di Gleison Bremer, difensore brasiliano classe 1997 e leader della retroguardia juventina. Il centrale non ha recuperato dal problema muscolare accusato contro l’Atalanta e sarà costretto a saltare la sfida europea. Una perdita pesantissima per Tudor, che perde il suo punto di riferimento in difesa.

Stessa sorte per Khéphren Thuram, centrocampista francese del 2001 e figlio d’arte, che rappresenta il motore del centrocampo bianconero. Anche lui non è riuscito a smaltire i guai fisici rimediati nell’ultima gara di campionato. L’assenza contemporanea di Bremer e Thuram obbligherà il tecnico croato a ridisegnare la squadra, cercando nuove soluzioni tattiche per mantenere equilibrio e solidità.

La buona notizia: Conceição torna a disposizione

In mezzo alle difficoltà, arriva però un segnale positivo. Francisco Conceição, esterno offensivo portoghese classe 2002, è tornato pienamente a disposizione. Dopo il riposo precauzionale nel weekend, l’ex Porto ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e figura regolarmente nella lista dei convocati. La sua velocità e la capacità di saltare l’uomo potrebbero rivelarsi armi decisive contro la difesa spagnola, tanto che non è esclusa una sua partenza da titolare.

Una sfida cruciale all’Allianz Stadium

La partita tra Juventus e Villarreal si giocherà mercoledì 1 ottobre alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Dopo il debutto nella competizione, i bianconeri cercano conferme e punti preziosi per consolidare la propria posizione nel girone.

Nonostante le assenze pesanti, la Juventus punta a sfruttare il fattore campo e la spinta dei tifosi per superare un avversario ostico come il Villarreal, squadra spagnola abituata a recitare un ruolo da protagonista in Europa.