Convocati Juventus per l’Inter: out Dybala e Ramsey. C’è Peeters

La Juventus è in partenza per Milano, dove affronterà l’Inter. Questa sera alle 20.45 semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco i giocatori convocati da Mister Pirlo per la gara di questa sera.

Out gli infortunati Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Convocato fra gli altri Daouda Peeters, centrocampista 1999 della Juventus U23.