Sampdoria News
Convocati Sampdoria: Donati scioglie il dubbio su Ferrari per la sfida col Monza
Convocati Sampdoria, Donati e la decisione su Ferrari: ecco la lista completa per il Monza. Tutti i dettagli
Domani pomeriggio, alle ore 17:15, lo stadio Luigi Ferraris sarà teatro di una sfida cruciale per la 4ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026: la Sampdoria ospiterà il Monza guidato da Paolo Bianco, tecnico 47enne noto per il suo calcio organizzato e compatto.
Per i blucerchiati, allenati da Massimo Donati – ex centrocampista di Milan, Atalanta e Celtic, oggi alla sua prima stagione sulla panchina doriana – si tratta di un match fondamentale per invertire la rotta dopo un avvio di campionato altalenante. L’obiettivo è chiaro: riscattare i recenti passi falsi e continuare la corsa verso la salvezza.
onvocati e assenze: Donati punta sul gruppo
Nella giornata odierna, Donati ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i brianzoli. Il tecnico dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave a causa di infortuni, ma ha ribadito la fiducia nei confronti della rosa a disposizione.
«Ogni partita è una finale – ha dichiarato l’allenatore – e dobbiamo affrontarla con determinazione e compattezza». Nonostante le defezioni, l’ex mediano conta sulla solidità del gruppo e sulla spinta del pubblico di casa.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi.
Obiettivo salvezza e sostegno dei tifosi
Per la Sampdoria, ogni punto conquistato è vitale nella lotta per restare in Serie B. Donati sa bene che il margine d’errore è minimo e che il sostegno della tifoseria sarà determinante.
I sostenitori blucerchiati, noti per la loro passione e fedeltà, sono pronti a riempire gli spalti e a spingere la squadra verso un risultato positivo. La partita di domani potrebbe rappresentare una svolta nella stagione e nelle ambizioni di salvezza del club genovese.
