Torino Juve, i convocati di Allegri: ci sono Arthur e Kaio Jorge

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del derby contro il Torino

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati in vista del derby di questo pomeriggio contro il Torino. Come annunciato in conferenza, presenti sia Arthur che Kaio Jorge.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Kean, Kaio Jorge.