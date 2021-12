Coppa d’Africa in dubbio per Osimhen: l’ultima parola spetta ai medici

Osimhen rischia di saltare la Coppa d’Africa, convocato dalla Nigeria, deve attendere l’ok dei medici per poter tornare in campo

Osimhen è stato convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa. L’attaccante non è del tutto recuperato e anche per questo resta ancora in dubbio la sua partecipazione.

La Nigeria dovrà attendere l’ok dei medici dopo un ulteriore controllo prima di poter contare sull’attaccante del Napoli. Secondo Il Mattino, Osimhen dovrà arrendersi e non potrà disputare la Coppa d’Africa con la sua nazionale.