Coppa d’Africa, il rinvio è dietro l’angolo: mercoledì la decisione definitiva

La Coppa d’Africa è a rischio rinvio, mercoledì sarà il giorno decisivo per la disputa della competizione in Camerun

Tiene banco da settimane il discorso della Coppa d’Africa. Il comitato esecutivo della CAF ha votato a favore del Torneo in una riunione straordinaria di ieri, ma il presidente Motsepe volerà in Camerun per far rinviare la competizione. Il dibattito è aperto e la richiesta del rinvio arriva soprattutto dall’Europa.

I club dell’ECA hanno espresso perplessità logistiche e sanitarie vista la situazione Covid e sue varianti. La decisione definitiva, come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare mercoledì. In caso di disputa della competizione le società perderanno i giocatori per 52 giorni: dal 27 dicembre, data del raduno delle Nazionali per la preparazione, fino alle eventuali finali, e poi i dieci giorni di quarantena per il rientro.