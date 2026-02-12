Coppa del Re, Atletico Madrid a valanga sul Barcellona: 4-0 sontuoso e finale ad un passo per Simeone. Ecco com’è andata la semifinale d’andata

Al Civitas Metropolitano va in scena un massacro sportivo che rischia di segnare indelebilmente la stagione del calcio spagnolo. Nella semifinale d’andata di Coppa del Re, l’Atletico Madrid ha letteralmente annichilito il Barcellona, imponendosi con un rotondo 4-0 che non ammette repliche. La squadra guidata dal “Cholo” Diego Simeone ha offerto una prestazione ai limiti della perfezione, surclassando i rivali sotto ogni aspetto, tecnico e agonistico.

La serata da incubo per i catalani inizia quasi subito: sono passati appena sei minuti quando una clamorosa papera dell’estremo difensore Joan Garcia spiana la strada al vantaggio dei padroni di casa, mandando in frantumi il piano partita di Hansi Flick. A prendersi la scena in un primo tempo superbo è Ademola Lookman: l’attaccante nigeriano, ex stella dell’Atalanta, è una furia sulla fascia. Per lui un gol, un assist decisivo e una meritata standing ovation da tutto lo stadio al momento del cambio al 73′.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I Blaugrana appaiono irriconoscibili e incapaci di reagire. Lamine Yamal, il gioiello della cantera solitamente decisivo, risulta nullo, ingabbiato dalla difesa Rojiblanca. L’Atletico dilaga con un’azione corale meravigliosa finalizzata dal Piccolo Diavolo Antoine Griezmann e chiude i conti con una parabola perfetta di destro scagliata da Julian Alvarez, il campione del mondo argentino che fissa il poker. Nella ripresa, i cambi del tecnico tedesco del Barça non sortiscono alcun effetto e il finale diventa drammatico: all’85’ Eric Garcia rimedia un rosso diretto per fallo da ultimo uomo, confermato dopo la revisione al VAR.

Per i Culés, travolti e umiliati, la strada verso la finale del 3 marzo appare ora come una montagna invalicabile. Al ritorno al Camp Nou servirà un miracolo storico per ribaltare un verdetto che, oggi, sembra già scritto.