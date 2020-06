Coppa Italia, Inter e Milan ci credono: la strategia delle milanesi

Inter e Milan puntano alla finale di Coppa Italia. Da Lukaku e Lautaro Martinez a Rebic: obiettivo possibile contro Napoli e Juventus

Inter e Milan credono fortemente nell’obiettivo finale della Coppa Italia, che anticiperà straordinariamente la ripartenza del campionato di Serie A tra il 13 e il 17 giugno.

I nerazzurri di Antonio Conte si affideranno alla coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez per ribaltare al San Paolo l’1-0 dell’andata in favore degli azzurri. I rossoneri, privi di Samu Castillejo e Zlatan Ibrahimovic, faranno leva sull’esplosività di Ante Rebic per scardinare la difesa della Juventus: il risultato della sfida di San Siro fu di 1-1.