Coppa Italia, Tesser: «Il Modena a Cremona per onorare la partita»

Il tecnico del Modena, Attilio Tesser, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese. Di seguito le sue parole.

VITTORIA CON IL SASSUOLO – «Vincere contro il Sassuolo a inizio stagione è stata una bella sorpresa, ora abbiamo quest’altra grande opportunità di confrontarci con un’altra realtà importante di Serie A come la Cremonese. In questi 80 giorni è cambiato che siamo scesi nell’arena del campionato di Serie B, un torneo estremamente bello, difficile e interessate: è la proiezione cui sui noi dobbiamo puntare e prepararci al meglio. Ovviamente anche in Coppa vogliamo fare del nostro meglio. Sicuramente ci sarà un po’ di turn over, devo far riposare qualcuno, anche se altri che giocano spesso scenderanno comunque in campo: a ogni modo, ciò che conta è la mentalità, e quella la hanno tutti e 27 i ragazzi».

CREMONESE – «A Cremona bisogna onorare la partita, dobbiamo avere mentalità. Abbiamo una maglia e dobbiamo onorarla, lo faremo anche domani. Ci sarà un ampio turnover. È un piacere tornare a Cremona, mi hanno voluto bene. Ho vinto il campionato alla prima stagione e quelle vittorie ti danno grande soddisfazione. Torno più che volentieri a Cremona».

SFIDA CON LE SQUADRE DI SERIE A – «Ai miei ragazzi chiedo la mentalità che sanno di avere, domani devono metterci tutto quello che è nelle loro possibilità. Non servono timori nei confronti di una squadra di Serie A. L’idea di poter giocare a Napoli è soddisfacente, ma tutte le partite vanno preparate al massimo, anche quella di domani. Non bisogna sottovalutarla anche se, come ho detto, è un impegno che spezza la settimana».