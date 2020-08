Coronavirus, tutti negativi i test effettuati sui giocatori del Psg a poche ore dalla gara di Champions League contro l’Atalanta

Coronavirus, i nuovi test anti somministrati alla rosa del Paris Saint-Germain sono risultati tutti negativi. Come riporta L’Equipe.

TUTTI NEGATIVI- i nuovi test anti somministrati alla rosa del Paris Saint-Germain sono risultati tutti negativi. Come riporta L’Equipe, tutti i tesserati sono stati testati ieri in vista del quarto di finale di Champions League contro l’Atalanta, in programma mercoledi’ sera a Lisbona. Domani i test saranno ripetuti su tutta la squadra, staff incluso.