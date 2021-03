Crotone, Cosmi: «Ounas ha rischiato la vita ma l’ho avvisato»

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, parla dopo la vittoria contro il Torino: ecco le dichiarazioni sul suo ritorno al successo in Serie A

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, si gode la prima vittoria sulla panchina dei calabresi. Le sue parole.

«Il mio sentimento è meraviglioso, vincere dà un senso di felicità. Me lo prendo tutto, devo essere sincero, sono felice per me ma per il Crotone tra città e società. Ho trovato persone serie che stanno vivendo un’annata difficile dal punto di vista calcistico. Anche io ho sofferto questo accantonamento dalla Serie A. Questa è una squadra con una qualità di gioco che ho trovato, merito di Stroppa. E’ una squadra che ha qualità offensive straordinarie. Ounas ha rischiato la vita perchè in un 2 contro 1 ha tirato in porta e non ha passato la palla».