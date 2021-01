Costacurta sicuro: «Juve in corsa per lo Scudetto, ma vedo un’altra favorita»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista, parlando così della corsa Scudetto. Le sue parole

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Costacurta ha espresso il suo giudizio sulla corsa Scudetto in Serie A.

SCUDETTO – «La corsa allo Scudetto è aperta alle due milanesi, alla Juve e a una quarta squadra che non dico semplicemente perché non l’ho ancora individuata. Mi piace l’organizzazione tattica e l’entusiasmo che ci mette il Milan, squadra dinamica e bella, la migliore da marzo in avanti. Merito di un incastro meraviglioso tra Maldini, Massara e Pioli. Tre persone serie e garbate che sanno fare calcio e all’occorrenza anche alzare la voce ma senza farsene accorgere. C’è qualcosa che rende i nerazzurri non costanti nei risultati, però sono favoriti sia domani sera nel derby sia per lo scudetto. Il Milan è più divertente, l’Inter più pronta. E ha fatto tesoro degli errori che le sono costati la Champions. Inoltre senza Coppe a primavera avrà un vantaggio un più».