Cottarelli risponde a Zhang: «Le sue parole le considero un’apertura, ora servono fatti»

L’economista Carlo Cottarelli, capo del movimento Interspac, torna a parlare del progetto e commenta così le parole di Zhang

Queste le parole di Carlo Cottarelli, intervenuto ai microfoni di Tuttosport per commentare le parole del patron dell’Inter Zhang.

APERTURA – «Zhang ha ragione, ha detto una cosa molto sensata. Basta parlare, adesso ci vuole una proposta concreta. Sottoscrivo completamente il pensiero del presidente. Interpreto quanto sostenuto come un’apertura, non come una chiusura. Il club è disposto ad ascoltare chiunque, ma serve un progetto. Tre giorni fa abbiamo diramato un comunicato stampa per annunciare la scelta di Deloitte per la preparazione del nostro business plan».

TEMPISTICHE – «Servirà solo un po’ di tempo, lavoreremo qualche settimana, ma stiamo andando avanti, auspicandoci di essere pronti il prima possibile. Il questionario proposto negli scorsi mesi ai supporters nerazzurri è andato molto bene. Ma pure quelle sono parole. Il progetto vuole dire portare alla società una proposta concreta. E la decisione di Deloitte come consulente strategico è un passo avanti: i lavori insomma sono già cominciati».

ADDIO ZHANG – «Noi lavoriamo per la società attuale. Per ora basiamoci sul fatto che Zhang abbia pubblicamente annunciato come sia pronto a vagliare proposte provenienti da qualunque parte: è tempo di lavorare».