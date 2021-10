Covid in Russia, Napoli preoccupato in vista dello Spartak: può chiedere di giocare altrove

La pandemia da Covid-19 dilaga in Russia. Il Napoli è preoccupato e potrebbe chiedere di giocare altrove il match contro lo Spartak Mosca

In Russia la pandemia da Covid-19 è tornata a far paura e l’emergenza virus potrebbe far cambiare anche i piani del Napoli. Il 24 novembre, infatti, gli azzurri dovrebbero volare proprio in Russia per il match di Europa League contro lo Spartak Mosca.

Il club partenopeo sarebbe preoccupato e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, starebbe pensando di chiedere alla UEFA di spostare la partita in un’altra sede. Il Napoli non si è ancora mosso ufficialmente, ma non è esclusa l’ipotesi di questa richiesta per evitare situazioni spiacevoli legati al Covid.