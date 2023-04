Successo esterno nel segno di Cristiano Doni: Cremonese-Atalanta 1998/1999

Una doppietta di Doni porta l’Atalanta di Bortolo Mutti alla vittoria contro la Cremonese: l’inizio boom durante il 1998/1999

Cremonese-Atalanta non è un derby lombardo da sottovalutare o addirittura da mettere in secondo piano rispetto alle altre rivalità nerazzurre, anzi, negli anni 90 era sempre una tappa fissa: soprattutto quando la Dea era di passaggio in serie cadetta, come accadde per esempio nella stagione 1998/1999.

Il 6 dicembre l’Atalanta di Mutti ha seriamente bisogno di punti per continuare a stare attaccata al treno promozione. La squadra è tanto competitiva quanto giovane (con un Cristiano Doni in più), ma dall’altra parte mancava quel cosiddetto salto di qualità dal punto di vista mentale: gruppo troppo cauto per raggiungere la Serie A.

L’occasione di agguantare la prima vittoria in trasferta arriva proprio contro una Cremonese in piena crisi, e il match si dimostra una normale amministrazione nerazzurra: Rossini verso la fine del primo tempo raccoglie un perfetto assist dalla destra di Caccia, poi si sblocca il numero 27 nerazzurro prima al 63′ con un colpo di testa e poi su azione al 74′ mandando a spasso la difesa grigiorossa. A otto minuti dalla fine segna Ghirardello per la Cremonese, ma non basta: finisce 1-3 per i nerazzurri.