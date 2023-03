Cremonese, Ciofani: «C’è del rammarico dopo un primo tempo così»

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato dopo il pareggio contro il Monza: le dichiarazioni del giocatore

LE PAROLE – «Possiamo solo ringraziare i tifosi perchè ci seguono sempre. Noi mettiamo tutto in campo, peccato perchè oggi potevamo vincerla dopo il primo tempo fatto, ma ora continuiamo a lottare. C’è del rammarico perchè si è andati in vantaggio, perché abbiamo preso gol su un rimpallo e perchè le partite sono sempre meno e i punti da ora in avanti pesano sempre di più. Mi auguro di raggiungere la salvezza».