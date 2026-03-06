Cremonese, marzo sarà il mese della verità: c’è un aspetto che preoccupa Nicola più di tutti! I grigiorossi alla ricerca della salvezza

La Cremonese si appresta ad affrontare il “mese della verità”, come lo definisce la Gazzetta dello Sport, con un calendario che non ammette passi falsi. Dopo aver affrontato una serie di partite molto difficili, i grigiorossi sono ora chiamati a fare punti cruciali per la salvezza, con una serie di tre partite che potrebbe decidere il loro futuro in Serie A. La squadra, attualmente a 24 punti, condivide la zona rossa con Lecce e Fiorentina, che saranno le prossime due avversarie. La trasferta a Parma chiuderà un mese fondamentale per evitare il disastro. La fiducia nel tecnico Davide Nicola è stata ribadita dalla società, ma ora sono i risultati sul campo che parleranno.

Emergenza difensiva e riflessione a centrocampo

L’emergenza difensiva è la prima preoccupazione di Nicola, con il difensore Terracciano squalificato e il recupero di Baschirotto troppo rischioso. Pertanto, sarà confermato il terzetto che ha fatto bene nella gara contro il Milan: Bianchetti a destra, Folino al centro e Luperto a sinistra. A centrocampo, il vero banco di prova per il tecnico. Con il ritorno di Vandeputte, l’unico in grado di dare geometrie e qualità alla manovra, e l’affiancamento di Maleh e Thorsby, la Cremonese cercherà di compensare la mancanza di soluzioni offensive. Gli inserimenti di Thorsby, in particolare, saranno cruciali per colmare gli spazi lasciati dalla scarsa produttività offensiva.

L’emergenza offensiva e il ruolo di Jamie Vardy

L’aspetto che preoccupa maggiormente la Cremonese è la sterilità offensiva. La squadra ha segnato solo 3 gol nel 2026, con il tandem Vardy-Bonazzoli che non ha trovato la rete. Jamie Vardy, l’ex attaccante del Leicester, che Davide Nicola ha recentemente definito “un animale da partita”, è chiamato a giustificare l’investimento fatto dalla società. Con una sola rete nell’anno solare e l’assenza di contributi da Bonazzoli, la Cremonese ha bisogno dei gol e della leadership di Vardy per poter sperare nella salvezza.

Il tempo per dimostrare il proprio valore è arrivato: il futuro della Cremonese in Serie A dipende da come risponderà la squadra, in particolare gli uomini in attacco. La sfida contro Lecce e Fiorentina sarà decisiva per la permanenza in massima serie