Cremonese, è fatta per Morten Thorsby! Arriva l’ufficialità del club grigiorosso, il comunicato

Calciomercato Cremonese, che colpo a centrocampo! Ufficiale l’arrivo di Morten Thorsby dal Genoa, i dettagli

La Cremonese aggiunge qualità, esperienza internazionale e fisicità al proprio centrocampo con l’arrivo a titolo definitivo di Morten Thorsby dal Genoa. Il club grigiorosso accoglie un giocatore maturo, abituato ai principali palcoscenici europei e capace di garantire immediato impatto grazie a un bagaglio tecnico e agonistico costruito in anni di alto livello.

Il centrocampista norvegese, classe 1996, porta con sé un curriculum di tutto rispetto: oltre cento presenze in Serie A, un lungo percorso in Eredivisie e un’esperienza recente in Bundesliga, arricchite da prestazioni solide e da una spiccata abilità nei duelli aerei. Nella stagione in corso ha già lasciato il segno con gol, assist e continuità di rendimento, confermando la sua affidabilità.

A ciò si aggiunge il valore internazionale: Thorsby è infatti un punto fermo della Nazionale norvegese, con cui ha contribuito alla storica qualificazione ai Mondiali del 2026. Un profilo completo, dunque, che si prepara a vivere una nuova avventura in grigiorosso

COMUNICATO – ” U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive di Morten Thorsby.

Nato a Oslo il 5 maggio del 1996, Thorsby è un centrocampista abile nei duelli aerei che porta alla Cremonese tutta l’esperienza accumulata nella prima parte di carriera: dopo essersi formato calcisticamente in patria, ha giocato un totale di 159 partite in Serie A, 115 in Eredivisie e 24 in Bundesliga indossando le maglie di Sampdoria, Genoa, Heerenveen e Union Berlino. Nella stagione corrente è sceso in campo 13 volte, mettendo a segno 2 gol e registrando un assist.

A livello internazionale vanta 29 presenze con la Nazionale maggiore della Norvegia, con la quale ha recentemente conquistato una storica qualificazione ai Mondiali del 2026.

Benvenuto in grigiorosso, Morten! “.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

