Crespo al Milan: «Vendicatemi ad Anfield. Scudetto? I rossoneri ci sono»

Hernan Crespo si è soffermato in un’intervista sulla prima in Champions dei rossoneri: il Liverpool è una ferita ancora aperta

Hernan Crespo ha ricordato a La Gazzetta dello Sport l’amara finale di Istanbul persa contro il Liverpool. E ha chiesto vendetta ai ragazzi di Stefano Pioli.

IL RICORDO DELLA FINALE PERSA – «A Istanbul feci una doppietta e alla fine del primo tempo vincevamo 3-0. Poi subimmo un’assurda rimonta e perdemmo ai rigori. Non ho mai dimenticato quella notte, per me è una ferita che si riapre».

LA RICHIESTA AI ROSSONERI – «Lancio un appello ai ragazzi di Pioli: regalatemi la rivincita battendo il Liverpool ad Anfield. Fate vedere chi è il Milan. So che i rossoneri nel 2007 hanno già consumato la vendetta prendendosi la Champions proprio contro i Reds, ma ribadire la propria superiorità non fa mai male».

SCUDETTO – «Milan pronto? Prontissimo. Anche se non favorito e se altri hanno speso di più. I rossoneri hanno fatto una campagna intelligente. D’altronde, il mio amico Maldini di calcio se ne intende parecchio e, se guardate il gruppo che ha messo insieme, ne avrete la conferma».