Da un Cristiano Ronaldo in versione re del marketing agli intrighi Gattuso-Fiorentina, ecco le Top 5 news della settimana nella classifica a cura della redazione di Calcio News 24

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica.

Giorni intensi anziché no, con lo shock Christian Eriksen ancora presenza fissa nella mente di tutti. Ma ci sono tempo e spazio anche per il faceto, dal mistero Gattuso-Fiorentina a Superman Returns a Parma. E poi ancora la decadenza della Serie A in chiave calciomercato e il clamoroso caso tra Cristiano Ronaldo e la Coca Cola.

ISCRIVETEVI AL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24