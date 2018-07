Cristiano Ronaldo da solo ha segnato più gol in Champions League di tutta la Juventus. Il portoghese ha un score di 120 gol contro i 102 dei bianconeri

Che Cristiano Ronaldo sia una macchina da gol è cosa risaputa ma ogni anno il portoghese batte l’ennesimo record che lui stesso aveva stabilito, soprattutto quando si parla di Champions League. Senza contare i preliminari, l’attaccante del Real Madrid dal 2007 ha segnato 120 reti nella massima competizione europea in 135 presenze, 20 in più dell’eterno rivale Lionel Messi. Nello stesso periodo di tempo la Juventus si è fermata a 102 in 74 presenze sommando i gol fatti da tutti i suoi giocatori. Non solo, contando solo le reti di questa stagione i bianconeri arrivano a 67, poco più della metà di quelli messi a segno da Ronaldo da solo.

Il portoghese ha segnato i suoi primi gol in Champions League con la maglia del Manchester United (2 nel 2007 contro la Roma). Nel 2012 il suo score era di appena 3 reti ma l’anno successivo l’attaccante ha iniziato a buttare la palla in rete con un cadenza talmente regolare da poterla definire “mostruosa”. Il probabile arrivo di Ronaldo alla Juventus (il portoghese avrebbe rifiutato una ricca offerta cinese per poter vestire il bianconero) significa quindi una quasi certa pioggia di gol a Torino.