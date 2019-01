Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7

Quanti gol ha segnato Cristiano Ronaldo? Ecco le statistiche del fenomeno portoghese in carriera

La Juventus si prepara a tornare in campo dopo questa sosta di circa due settimane che ha permesso ai giocatori di ricaricare le energie in vista della seconda parte di stagione. Prima dell’inizio del girone di ritorno del campionato, i bianconeri dovranno affrontare due sfide: il Bologna in Coppa Italia ed il Milan in Supercoppa Italiana. In questa parte di stagione l’andamento della formazione di Allegri è stato straordinario: primo posto in Serie A con un gap di 9 lunghezze dal Napoli e 53 punti su 54 conquistati nel girone d’andata; anche in Champions League, nonostante un girone abbastanza ostico, i bianconeri hanno ottenuto il primo posto con 12 punti su 18 totali e agli ottavi dovranno affrontare l’Atletico Madrid.

Il merito di questo straordinario ruolino di marcia è anche in parte del nuovo acquisto di Cristiano Ronaldo, arrivato in estate dal Real Madrid per 117 milioni di euro. A testimoniarlo sono i numeri: i bianconeri rispetto alla scorsa stagione, sino ad ora, hanno ottenuto 6 punti in più (il Real invece 5 in meno) e sono in vetta alla classifica a differenza dell’anno scorso, quando, dopo 19 giornate, occupavano il secondo posto ad un punto dal Napoli.

Cristiano Ronaldo sta facendo la differenza con ottime prestazioni e un bottino di 15 reti e 8 assist in 24 presenze con la maglia bianconera tra campionato e coppe. Nonostante un buon ruolino di marcia, questo non può essere considerato molto in linea con le ultime stagioni, dato che, in prospettiva, Ronaldo potrebbe arrivare a poco più di 30 gol. Nelle 16 stagioni disputate sino ad ora con le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid, solo in 7 di queste il campione di Fuchal è sceso sotto i 40 gol, l’ultima nel 2009/2010 la prima disputata con la maglia delle Merengues (2008/2009, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004 e 2002/2003). Ecco nello specifico le reti realizzate da Cristiano Ronaldo in carriera.

Cristiano Ronaldo: Gol e presenze per stagione

Squadra Stagione Presenze Gol Juventus 2018/19 24 15 Real Madrid 2017/18 44 44 Real Madrid 2016/17 46 42 Real Madrid 2015/16 48 51 Real Madrid 2014/15 54 61 Real Madrid 2013/14 47 51 Real Madrid 2012/13 55 55 Real Madrid 2011/12 55 60 Real Madrid 2010/11 54 53 Real Madrid 2009/10 35 33 Man. United 2008/09 53 26 Man. United 2007/08 49 42 Man. United 2006/07 53 23 Man. United 2005/06 47 12 Man. United 2004/05 50 9 Man. United 2003/04 40 6 Spo. Lisbona 2002/03 31 5 Portogallo dal 2003 154 85 TOTALE 939 673

Cristiano Ronaldo: Gol e presenze per squadra