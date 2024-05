Calciomercato Lecce, Krstovic CHIARISCE: «Ecco quale sarà il mio futuro. Giocherò in QUELLA SQUADRA»

Calciomercato Lecce, ecco le parole di Krstovic su quello che sarà il suo futuro all’interno del contesto pugliese. Le dichiarazioni

Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, ha parlato in conferenza stampa per quanto concerne il suo futuro in ottica calciomercato.

«Ho segnato 7 gol ma per me sono 9. Avevo posto come obiettivo di fare 15 gol, poi ho incontrato difficoltà. Mi accontenterei delle 10 reti stagionali. Futuro? Voglio rimanere a Lecce e non sono intenzionato ad andare via».