Bologna Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Dall’Ara, il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

93 Incredibile gara: dal 3-0 al 3-3, un pareggio che non cambia la classifica per entrambe

92 Locatelli dal limite fuori ma c’era una deviazione non accordata

92 Grande cambio di gioco di Yildiz

91 Ndoye al limite un po’ egoista, tiro respinto

90 Szczesny in scivolata di piede evita il corner

90 Tre minuti di recupero

89 AMMONITO Fagioli per maglia trattenuta di Saelemaekers

87 OCCASIONE JUVE Chiesa scrive triangolo con Yildiz, Aebischer salva

85 Adesso è la Juve che attacca con insistenza

83 3-3 GOL JUVE Yildiz rasoterra da fuori trova la porta, rimonta clamorosa

82 3-2 GOL JUVE Milik punizione di sinistro sotto la traversa, leggera deviazione di Fabbian

81 AMMONITO AEBISCHER Trattenuta prolungata di Aebischer su Yildiz

80 Ndoye cross troppo sul portiere, Szczesny blocca

79 Chiesa cerca Alcaraz in area, Ndoye va ad anticiparlo con buona scelta di tempo

78 Weah fuori campo, sangue sul labbro

77 Chiesa in area, tiro respinto dopo gioco di gambe. Momento favorevole per i bianconeri

75 3-1 GOL JUVE Chiesa ruba palla a Lucumi e infila Skorupski di sinistro

74 SOSTITUZIONE Beukema per Calafiori, El Azzouzi per Freuler

74 Yildiz chiede triangolo a Chiesa che lo disegna male

71 Ennesima scelta giusta di Calafiori su Chiesa

69 SOSTITUZIONE Orsolini e Fabbian per Odgaard e Urbanski, Fagioli per Rabiot, per il francese affaticamento alla coscia destra

67 AMMONITO Bremer per fallo su Saelemaekers, Juve troppo nervosa

67 Chiesa chiede fallo inutilmente

65 Locatelli ancora falloso su Aebischer, la Juve non riesce a reagire al possesso del Bologna

64 Punizione debole di Iling dalla sinistra

61 SOSTITUZIONE Saelemaekers per Castro e Milik per Vlahovic

61 AMMONITO Danilo per entrata durissima su Odgaard

60 Odgaard conclusione sballatissima, azione nata da palla persa da Locatelli

59 Danilo ferma Ndoye in maniera decisa

58 Buon lancio Yildiz per Vlahovic che viene anticipato

57 Posch in area, si porta il pallone oltre la linea

56 SOSTITUZIONE Yildiz per Gatti, Montero prova il 4-3-3

56 Odgaard si prende un altro fallo

55 Buon cross di Iling, Gatti di testa colpisce male, conclusione alta

52 3-0 GOL BOLOGNA Calafiori si presenta solo davanti a Szczesny e di destro segna con un cucchiaio morbido

51 Bologna nuovamente avanti, ottima la prova di Urbanski

50 Ancora Castro lotta con Bremer che lo sta patendo

49 Castro aiuta ad uscire, Locatelli lo ferma con un fallo

48 Castro prende posizione e fa fallo su Danilo

47 Kristiansen respinge cross di Weah

47 Odgaard rimane a terra per un pestone di Iling

46 OCCASIONE JUVE Combinazione Rabiot-Chiesa, tiro del francese parato, buon diagonale in area

45 Gatti inizia la ripresa con una trattenuta scorretta

45 SOSTITUZIONE Alcaraz e Weah per Miretti e Cambiaso

SECONDO TEMPO

45 Squadre al riposo

44 Vlahovic non passa al limite, circondato da tre difensori del Bologna

42 Castro in recupero, boato dello stadio

41 Lucumi salva su un cross di Cambiaso ben imbeccato da Miretti

41 Fallo di Vlahovic che chiede scusa a Calafiori

40 La Juve non riesce a dare continuità all’azione: Cambiaso crossa dal fondo, Skorupski blocca senza problemi

37 Odgaard in netto fuorigioco ma l’azione viene fatta proseguire prima di una segnalazione in ritardo

36 Bremer prova da fuori ma viene murato

35 Juve più alta con il baricentro ma non riesce a pungere

34 Vlahovic cerca schema da fermo per Bremer, deviazione che non sortisce effetti pericolosi

33 Fase di gara piuttosto spezzettata. Fallo su Miretti

33 Iling prova sulla sinistra ma non passa

32 Chiesa e Cambiaso organizzano malamente la punizione, difesa Bologna chiude senza problemi

31 Iniziativa di Chiesa che guadagna una punizione

29 Ancora un’irregolarità della Juve, Rabiot su Odgaard in questo caso

29 Rabiot playmaker basso per cercare di costruire la manovra

28 AMMONITO CAMBIASO Anche lui in tackle su Aebischer. Era diffidato, salterà l’ultima gara

27 I bianconeri continuano a patire la pressione dei rossoblu

25 AMMONITO MIRETTI Intervento in netto ritardo su Posch

24 Fallo di Gatti su Ndoye, difensore Juve molto nervoso

23 Ritmi meno frenetici rispetto al grande inizio

23 Lucumi si prende un rischio in impostazione e ne esce bene

22 Vlahovic prende fallo a centrocampo

21 Vlahovic non riesce a servire Miretti inseritosi al centro

20 Cori per Allegri dal settore ospiti

19 Lancio Danilo nel vuoto, Vlahovic non la può prendere

18 La Juve non riesce ad alzarsi

16 Urbanski dal limite tiro respinto, carambola che determina un corner. Azione nata da palla persa di Danilo

15 Fallo di Rabiot su Aebischer

15 Applausi a scena aperta per la squadra di casa che non butta via il pallone

14 Protesta di Locatelli per interventi duri a centrocampo

12 GOL ANNULLATO a Odgaard per netto fuorigioco su respinta di Szczesny

10 2-0 GOL BOLOGNA Urbanski devia di testa e carambola su Castro su un cross di Ndoye da sinistra, Szczesny non può farci nulla

09 Szczesny rinvio di piede che si perde sul fondo

09 Possesso prolungato della squadra di casa

07 Aebischer tira dal limite, deviazione in corner. Bologna con determinazione nettamente superiore

06 Cross Odgaard da destra, Szczesny blocca a terra

06 Castro guadagna fallo a centrocampo

05 La curva chiama il pubblico del Dall’Ara tutto in piedi per incitare la squadra

04 Juve in difficoltà netta ad entrare in partita

01 1-0 GOL BOLOGNA Calafiori risolve una mischia mettendo sotto la traversa da azione d’angolo

01 OCCASIONE BOLOGNA Miracolo di Szczesny su Freuler che ruba palla a Cambiaso

00 Danilo rischia in area di rigore aggressione

Pioggia battente, squadre in campo. Motta con 4-1-4-1, Montero con 3-5-2

PRIMO TEMPO