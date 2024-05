Mauro, calciomercato Juve e futuro Allegri: le sue parole

Massimo Mauro, ex giocatore della Juve, ha parlato proprio dei bianconeri e del futuro di Allegri a La Gazzetta dello Sport

RIVOLUZIONE – «L’unico problema della Juve non è l’attacco. Fossi in Giuntoli mi prenderei la responsabilità di dire alla proprietà che bisognerebbe cambiare 15 giocatori. Sì, 15! Sono giocatori bravi presi uno per uno e non farebbero fatica a trovare squadra altrove, ma dovrebbero cambiare aria pure per loro stessi dopo un’annata così. La Juventus ha bisogno di una mezza rivoluzione per modificare l’atmosfera attuale e creare nuovi stimoli. Vale per i giocatori e anche per l’allenatore. E non è una questione di qualità: Allegri ha dimostrato di essere un tecnico di spessore internazionale, le sue capacità non sono in dubbio».

