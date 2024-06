Thiago Motta Juve, tutto pronto per la FIRMA. Ecco quando dovrebbe arrivare l’ANNUNCIO UFFICIALE

Thiago Motta Juve, ecco quando arriverà l’annuncio UFFICIALE del nuovo tecnico bianconero in vista della prossima stagione

Secondo quanto riferisce il Corriere di Torino, in casa Juve è sempre più vicino l’inizio di una nuova epoca che andrà a dare un netto taglio al recente passato. Thiago Motta sarà il nuovo allenatore bianconero dopo il ciclo Allegri.

Da domani, continua il quotidiano, ogni giorno è quello buono per il comunicato ufficiale che annuncerà l’arrivo dell’allenatore. Un accordo da tempo ormai definito, per il quale si attende solamente la firma sul triennale da 3,5 milioni a stagione per l’ex centrocampista.