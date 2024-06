Mourinho Fenerbahce: «Ho sentito subito il vostro amore: da oggi i vostri sogni sono i miei»

Un’accoglienza trionfale quella riservata José Mourinho al Fenerbahce. L’ex allenatore dell’Inter è arrivato nel pomeriggio a Istanbul, poi alle 18 (ore italiane) la presentazione al Sukru Saracoglu. Tifosi impazziti per lo Special One, che sognano già grandi vittorie con uno dei migliori allenatori al mondo. Di seguito le sue parole.

🗣️ "Football is passion and there is no better place to feel that passion"

Jose Mourinho speaks to Fenerbahce supporters after being unveiled as their new head coach 🇹🇷 pic.twitter.com/oNvSJdZifc

