Juve Rabiot, l’ultima mossa per il rinnovo del francese: ecco l’offerta

Juve, ultima offerta dei bianconeri ad Adrien Rabiot: ecco cosa ha proposto la dirigenza bianconera alla madre Veronique

Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot con la Juve. Per Thiago Motta l’ex PSG, infatti, è al centro nel nuovo progetto bianconero. Il francese si trova in scadenza di contratto a giugno e si trova a un bivio. L’ultima proposta consiste in un rinnovo biennale, con un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti annui e un’opzione per la terza stagione.

La Juventus avrebbe ufficialmente avanzato una proposta di rinnovo a Rabiot. Per il momento, però, dal calciatore e dalla madre agente non ci sarebbe stata nessuna risposta. Sul francese ci sono gli occhi di molti club.

